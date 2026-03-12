Der Fachkräftemangel ist an vielen Schulen ein Problem – an einer Bremer Förderschule für Kinder mit Beeinträchtigung spitzt sich die Lage jetzt besonders zu. Wegen fehlender Schulassistenzkräfte fällt an der Paul-Goldschmidt-Schule in Bremen-Lesum regelmäßig Unterricht aus.