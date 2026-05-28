Ein Ehepaar aus Göttingen (Niedersachsen) erhielt eine Parkrechnung über 60 Euro, obwohl das Auto nie auf dem Parkplatz stand. Der Betreiber wertete das tägliche Bringen und Abholen zum Frühschwimmen als Dauerparken über drei Tage. Trotz Widerspruchs folgten Mahnungen. Aus Angst vor Inkasso zahlten die Rentner – und machten ihren Fall schließlich öffentlich.