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In Kiel (Schleswig-Holstein) bietet ein Bäcker jetzt ein ungewöhnliches Hotel an – allerdings nicht für Menschen, sondern für Sauerteig. Während der Urlaubszeit werden die Teige dort gepflegt, gefüttert und fit gehalten – ähnlich wie in einer Tierpension. Der Service richtet sich an Hobbybäcker:innen, die ihr Brotback-Ritual auch während des Urlaubs nicht gefährden wollen. Hinter dem klangvollen Namen „The Grand Dough“ steckt allerdings kein Luxushotel, sondern ein Holzregal in der Backstube mit Platz für 15 Sauerteig-Gläser.

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