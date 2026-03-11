Sollen in Kiel künftig olympische Wettbewerbe stattfinden? Vertreter:innen aus Wirtschaft, Politik und Sport sprechen sich größtenteils dafür aus, die Segelwettbewerbe bei den Olympischen Spielen nach Kiel zu holen. Möglich wäre das bei den Spielen 2036, 2040 oder 2044. Bei der Podiumsdiskussion der Industrie- und Handelskammer wurde am Dienstagabend darüber diskutiert. Am 19. April dürfen alle Kielerinen und Kieler über 16 Jahren abstimmen, ob Kiel sich als Austragungsort der bewerben soll.
