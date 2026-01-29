Rund zweimal pro Woche bietet Kampfkunsttrainerin Gaby Bothe aus dem Landkreis Osnabrück (Niedersachsen) sogenannte „Night Walks“ an. Dabei zeigt sie Frauen, wie sie sich ohne Angst durch die Dunkelheit bewegen können. Am Mittwochabend war sie mit einer Gruppe in Nienburg unterwegs.
