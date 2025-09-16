Die niedersächsische Stahlindustrie steht vor großen Herausforderungen. Hohe Energiepreise und eine schwache Nachfrage bereiten den Unternehmen massive Probleme. Auch die US-Zölle setzen die Akteur:innen der Stahlindustrie unter Druck. Um Lösungen für die aktuellen Probleme zu finden, haben sich am Dienstag Vertreter:innen aus Politik und Wirtschaft in Hannover zu einem Austausch getroffen.