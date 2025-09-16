Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Die niedersächsische Stahlindustrie steht vor großen Herausforderungen. Hohe Energiepreise und eine schwache Nachfrage bereiten den Unternehmen massive Probleme. Auch die US-Zölle setzen die Akteur:innen der Stahlindustrie unter Druck. Um Lösungen für die aktuellen Probleme zu finden, haben sich am Dienstag Vertreter:innen aus Politik und Wirtschaft in Hannover zu einem Austausch getroffen.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Video02:19 Min.

KI-Summit 2025: Experten präsentieren Hamburg als Technologie-Standort

16.09.2025 16:44 Uhr

Viele Lebensbereiche werden gerade von Künstlicher Intelligenz durchdrungen und das mit einem irren Tempo – da heißt es dranbleiben, auch für einen Wirtschaftsstandort wie Hamburg. Am Dienstag...

Video02:48 Min.

Neue Studie: Mehr als 100.000 Wohnungen müssen in Kiel energetisch saniert werden

16.09.2025 14:32 Uhr

Der Zustand vieler alter Häuser ist ein großes Problem für das Klima. Allein in Kiel (Schleswig-Holstein) müssen laut einer neuen Studie des Pestel-Instituts mehr als 100.000 Wohnungen...

Video03:47 Min.

Rheinmetall kauft Rüstungssparte der Lürssen-Gruppe: Die Auswirkungen auf Hamburger Werften

15.09.2025 17:35 Uhr

Es hatte sich schon länger angebahnt, am Montagmorgen kam dann die Bestätigung: Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall kauft die Rüstungssparte der Bremer Lürssen-Gruppe, zu der auch die beiden...

Video02:29 Min.

Städte wollen blitzen: Bald mehr Radarkontrollen in Schleswig-Holstein?

15.09.2025 17:25 Uhr

Radarkontrollen sind für Autofahrende ein Graus, für die Kommunen aber hoch interessant. Neben der Erhöhung der Verkehrssicherheit, lohnen sich die Blitzer auch finanziell: 40 Millionen Euro wurden...

Video00:53 Sek.

NordBau in Neumünster: 50.000 Menschen besuchen Bau-Messe

15.09.2025 17:22 Uhr

Mehr als 50.000 Menschen haben in diesem Jahr die Jubiläumsausgabe der NordBau-Messe in Neumünster (Schleswig-Holstein) besucht – so viele wie nie zuvor. Fünf Tage lang präsentierten über...

Video01:36 Min.

Warnstreik bei „Stilbruch“-Kaufhäusern in Hamburg

15.09.2025 17:18 Uhr

„Stilbruch“ sind zwei Gebrauchtwarenkaufhäuser der Hamburger Stadtreinigung. Dort werden Sachen verkauft, die zu schade für den Sperrmüll sind. Doch hinter den Kulissen gibt es Ärger um den...

