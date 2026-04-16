Zugverkehr um Dortmund gestört

Dortmund/Hannover (dpa) –

Eine technische Störung am Dortmunder Hauptbahnhof beeinträchtigt den Regional- und Fernverkehr im Ruhrgebiet. Im morgendlichen Pendlerverkehr sorgten zwei gestörte Weichen dafür, dass nicht alle Bahnsteige angefahren werden konnten, wie ein Sprecher sagte. Züge verspäteten sich oder fielen aus. Mit Einschränkungen sei noch bis zum Mittag zu rechnen.

Der Fernverkehr wurde zeitweise zwischen Dortmund und Hamm umgeleitet, teilte die Bahn mit. Dadurch komme es zu Verspätungen. Betroffen waren am Morgen die ICE- und IC-Verbindungen vom Ruhrgebiet in Richtung Hannover. Verspätungen und Teilausfälle gab es auch auf den Linien des Regionalverkehrs.

Eine der beiden Weichenstörungen konnte im Laufe des Vormittags repariert werden. Die Bahn hofft, die zweite Störung bis zum Mittag beheben zu können, sagte der Sprecher. «Dann sollte sich der Zugverkehr wieder normalisieren.»

Zusätzliche Schwierigkeiten macht laut zuginfo.nrw die Reparatur an einem Signal zwischen Bochum-Langendreer und Dortmund. Auf dem Streckenabschnitt müssen die Züge demnach langsamer fahren.