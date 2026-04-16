Kioskmitarbeiterin vertreibt Räuber

Braunschweig (dpa/lni) –
Eine Kioskmitarbeiterin in Braunschweig hat einen Räuber in die Flucht geschlagen. Der maskierte Mann hatte den Laden im westlichen Ringgebiet am Mittwochabend betreten und die 35-Jährige mit einer Pistole bedroht, wie die Polizei mitteilte.
Nachdem die Mitarbeiterin den Mann nicht verstehen konnte, versuchte dieser, an den Getränkekühlschrank zu gelangen. Die 35-Jährige drückte die Tür zu, schrie den Mann an und forderte ihn auf zu gehen. Daraufhin flüchtete der Bewaffnete. Die Ermittlungen dauern an.
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