Kioskmitarbeiterin vertreibt Räuber

Eine 35-Jährige hat einen maskierten Mann bei einem versuchten Raub in die Flucht geschlagen. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Braunschweig (dpa/lni) –

Eine Kioskmitarbeiterin in Braunschweig hat einen Räuber in die Flucht geschlagen. Der maskierte Mann hatte den Laden im westlichen Ringgebiet am Mittwochabend betreten und die 35-Jährige mit einer Pistole bedroht, wie die Polizei mitteilte.

Nachdem die Mitarbeiterin den Mann nicht verstehen konnte, versuchte dieser, an den Getränkekühlschrank zu gelangen. Die 35-Jährige drückte die Tür zu, schrie den Mann an und forderte ihn auf zu gehen. Daraufhin flüchtete der Bewaffnete. Die Ermittlungen dauern an.