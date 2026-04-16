Zwei Hafenfähren zusammengestoßen – Kapitän leicht verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Zwei Hamburger Hafenfähren sind am Morgen am Anleger Finkenwerder zusammengestoßen. Einer der Schiffsführer sei leicht verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Fahrgäste kamen demnach nicht zu Schaden. Es sei leichter Sachschaden entstanden.

Ein Sprecher der Hamburger Hochbahn AG, zu der der Fährbetreiber Hadag gehört, sprach von einer Schiffsberührung. Bei den beteiligten Schiffen handele es sich um die «Övelgönne» und die Fähre «Tollerort». Der leicht verletzte Schiffsführer der «Tollerort» sei dienstunfähig und nach Hause begleitet worden.

Die «Övelgönne» habe am Anleger gelegen, die «Tollerort» habe ebenfalls anlegen wollen. Warum es dabei zur Kollision kam, ist unklar. Ein Maschinenschaden werde ausgeschlossen, sagte der Sprecher. Die Rampe der «Övelgönne» sowie insgesamt drei Scheiben an beiden Schiffen seien defekt. Außerdem seien Blech- und Lackschäden festgestellt worden. Es habe weder einen Wassereinbruch noch einen Austritt von Betriebsstoffen gegeben.

In Finkenwerder treffen sich die beiden Linien 62 (Finkenwerder-Landungsbrücken) und 64 (Finkenwerder-Teufelsbrück). Zuvor hatten das «Hamburger Abendblatt» und die «Hamburger Morgenpost» über die Kollision berichtet.