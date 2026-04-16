Ein Ex-Club in der Relegation? Rettig «hin- und hergerissen»

Hamburg (dpa) –

Der DFB-Sport-Geschäftsführer Andreas Rettig befürchtet, dass einer seiner beiden Ex-Clubs FC St. Pauli und 1. FC Köln nach der aktuellen Bundesliga-Saison in die Relegation muss. «Ich denke, dass am Ende beide Clubs Köln und St. Pauli die Klasse halten werden. Bei dem einen wird es vielleicht ein klein wenig länger dauern», sagte Rettig der Nachrichtenagentur dpa am Rande der Veranstaltung «Hamburgs Spitzen».

Der Tabellen-16. St. Pauli und der Tabellen-13. Köln treffen im Freitagabend-Spiel der Fußball-Bundesliga aufeinander (20.30 Uhr/Sky). Vor seinem Wechsel zum Deutschen Fußball-Bund war der 62 Jahre alte Rettig unter anderem von 2015 bis 2019 als kaufmännischer Geschäftsleiter für den FC St. Pauli und von 2002 bis 2005 als Manager des 1. FC Köln tätig.

«Dass ich mir meine Sympathie für die Braun-Weißen auch nach meinem Abgang bewahrt habe, ist glaube ich bekannt», sagte Rettig über St. Pauli. «Ich bin, was den Freitag angeht, allerdings ein bisschen hin- und hergerissen als Wahl-Kölner.»