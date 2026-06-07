Wechselhaftes Wetter mit Schauern in Niedersachsen

Schauer, Gewitter und viel Wind – die Sonne lässt sich in der kommenden Woche kaum blicken. (Archivbild) Julian Stratenschulte/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Kein Sommerwetter in Sicht: Tiefs vom Atlantik sorgen für ungemütliches Wetter mit Schauern und kühlen Temperaturen in Niedersachsen und Bremen. «Es ist ein wechselhafter Wetterabschnitt, der bevorsteht, mit Wolken, Sonne, Wind und Niederschlägen», sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Eine Ausnahme sei nur der Montag.

Die Woche startet zunächst überwiegend freundlich und trocken. Am Montag steigen die Temperaturen am Nachmittag auf rund 25 Grad im südlichen Niedersachsen und etwa 21 Grad an der Küste und auf den Inseln. In den Abendstunden gibt es dann aber laut DWD westlich der Weser bereits kräftige Schauer.

Immer wieder Schauer und wenig Sonne

In der Nacht zum Dienstag ziehen die Schauer in Richtung Osten bis ins Wendland, die Tiefstwerte liegen dann bei 13 Grad. Auch am Dienstag gibt es laut Meteorologe immer wieder Schauer. Es weht ein frischer Westwind, der in Böen stark bis stürmisch ist. Die Sonne zeigt sich nur kurz, im Binnenland und an der Küste liegen die Temperaturen bei rund 18 Grad.

Das wechselhafte Wetter hält auch in der Nacht zum Mittwoch an, nur im Südosten des Landes gibt es laut DWD eine leichte Wetterberuhigung. Die Temperaturen sinken teilweise auf 7 Grad, auf den Inseln ist es mit 11 bis 12 Grad etwas milder.

Unbeständiges und kühles Wetter bleibt

Am Mittwoch gibt es erneut Schauer und auch kurze Gewitter sowie viel Wind mit starken bis stürmischen Böen. Die Temperaturen liegen bei 17 Grad. Bis zum Wochenende hält das unbeständige und kühle Wetter an.