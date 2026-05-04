Was tun mit einem alten Gefängnis mitten in der Stadt?

Braunschweig (dpa/lni) –

Die Zellen sind leer und die Häftlinge verlegt: In Braunschweig soll die ehemalige JVA Rennelberg verkauft werden. Die Zukunft der Gefängnismauern könnte sich schon bald klären, denn die verlängerte Frist für Angebote lief vor wenigen Tagen aus. Bis zur Klärung greifen kreative Ideen.

Das Festival Theaterformen kündigte jüngst an, dass es nicht nur Aufführungen auf den Bühnen des Staatstheaters geben werde, sondern auch das Gelände der ehemaligen Justizvollzugsanstalt (JVA) für das Publikum zugänglich gemacht werde. Mehrere Produktionen sollen für das Festivalprogramm vom 18. bis 28. Juni entstehen, wie die Leitung ankündigte.

Gefängnis als Ort für Kunst

In einem Projekt gehe es im Schwerpunkt um das Thema Gerechtigkeit, hieß es bei der Vorstellung. Andere Künstler und Kollektive setzen sich mit dem Ort, seiner Geschichte und verschiedenen Utopien von Freiheit auseinander. «Das Prinzip Gefängnis basiert darauf, Menschen zu vereinzeln und von der Gesellschaft zu isolieren. Gerade hier wollen wir zusammenkommen und Gemeinschaft und Kunst erleben», sagte Leiterin Anna Mülter.

Das Land hat für das Areal keine Verwendung mehr und informierte im Herbst darüber, dass die frühere JVA zum Verkauf stehe. Interessenten sollten ein Konzept zur Nutzung und Finanzierbarkeit einreichen. Der Startpreis: 3,6 Millionen Euro. Am 30. April endete die Möglichkeit für potenzielle Käufer, ihr Interesse zu erklären.

Studentische Entwürfe ausgezeichnet

Nach dem Verkaufsbeschluss aus dem Jahr 2018 zeigt die Stadt in diesen Tagen studentische Entwürfe für die Nachnutzung des Umfelds. Studierende vom Institut für Städtebau und Entwurfsmethodik beschäftigen sich mit dem Grundstück und der Umgebung und entwickelten Visionen für eine potenzielle Zukunft. Diese sind bis zum 20. Mai zu sehen. Drei Entwürfe seien ausgezeichnet worden, teilte die Verwaltung mit.