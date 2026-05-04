Warum Wolfsburgs Trainer Hecking Wein geschenkt bekommt

Freiburg (dpa) –

Das Jubiläum von Dieter Hecking beeindruckte Freiburgs Trainer Julian Schuster. Mitten im Abstiegskampf bestritt sein Wolfsburger Kollege beim 1:1 in Freiburg sein 450. Bundesliga-Spiel als Trainer. Dafür überreichte ihm Schuster bei der anschließenden Pressekonferenz eine Kiste mit drei Flaschen Wein aus der Region. «Für mich ist es unvorstellbar, wie man da überhaupt hinkommen kann», sagte Schuster (41).

Unter den aktuellen Bundesliga-Trainern liegt Hecking in der Anzahl der Erstliga-Partien ganz klar vorn. Trotz des drohenden Absturzes in die Zweitklassigkeit empfindet er auch momentan Freude am Job. «Ich liebe diesen Job, ich liebe diese Liga, sie macht einfach fantastisch viel Spaß», meinte er.

Wolfsburg hat Relegationsrang in der eigenen Hand

In seinem Jubiläums-Auftritt erreichte der 61-Jährige mit den Niedersachsen ein «Minimalziel» und zog am FC St. Pauli vorbei vom direkten Abstiegsrang auf den Relegationsplatz. Spielerisch erkannte Hecking zudem einen Entwicklungsschritt. Man habe nicht nur ordentlich verteidigt, sondern «wirklich angefangen, Fußball zu spielen», urteilte der Coach.

Heidenheim als Vorbild für das Heimspiel gegen die Bayern

Heckings 451. Bundesliga-Spiel wird am Samstag ein besonderes: Der VfL empfängt am vorletzten Spieltag den FC Bayern. «Das sind diese Highlight-Tage. Da braucht man keine Angst zu haben. Das sind die Spiele, dafür machst du das», sagte Hecking. «Und wenn alle vorher sagen, der Sieger steht eigentlich fest, haben wir in den letzten ein, zwei Wochen gesehen, dass die Bayern auch ihre Probleme hatten.» Erst am Samstag hatte der Tabellenletzte 1. FC Heidenheim beim 3:3 die Bayern am Rande einer Niederlage.

Selbst wenn die Wolfsburger gegen die Bayern die erwartbare Niederlage einstecken, fällt die Entscheidung über den Relegationsrang erst am letzten Spieltag im direkten Duell mit dem FC St. Pauli. Auch Heidenheim bezieht Hecking in den Kampf um den Relegationsrang weiter mit ein.

Unter der Woche wird Hecking jetzt erst einmal zum Bayern-Fan und drückt dem deutschen Meister für das Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain am Mittwoch die Daumen. Ebenso wie den Freiburgern für ihr Halbfinal-Rückspiel in der Europa League gegen Sporting Braga. Am Donnerstag wolle er «ein Schlückchen» des Weins trinken, kündigte er an.