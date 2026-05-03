HSV feiert «Big Points»: «Lohn für die harte Arbeit»

Frankfurt/Main (dpa) –

Die Spieler und Verantwortlichen des Hamburger SV rannten nach dem Schlusspfiff gegen Eintracht Frankfurt über den Platz und fielen sich jubelnd in die Arme. Auch für die kommende Saison darf der HSV nach dem überzeugenden 2:1-Comebacksieg bei der Eintracht mit der Fußball-Bundesliga planen. «Es ist der Lohn für die harte Arbeit», betonte Coach Merlin Polzin.

Minutenlang ließen sich die HSV-Profis im Frankfurter Stadion noch von den Tausenden von mitgereisten Fans feiern. «Nicht nur die Momente in der Kabine, sondern auch vor der Kurve waren etwas ganz Besonderes», sagte Polzin erleichtert. Seiner Mannschaft gelang am 32. Spieltag nach sechs sieglosen Spielen der ersehnte Befreiungsschlag. Vor den Sonntagsspielen der Konkurrenten FC St. Pauli gegen den FSV Mainz 05 und VfL Wolfsburg beim SC Freiburg war der Klassenverbleib nahezu sicher.

Torwart Daniel Heuer Fernandes betonte, dass der Sieg «Big Points» gewesen sei. «Die letzten Wochen waren natürlich nicht so erfolgreich. Und dann so ein Spiel hier abzuliefern, das spricht dann auch für uns», erklärte er. Er habe einfach nur «Freude» gespürt, sagte der 33-Jährige nach dem Schlusspfiff. Kaum war dieser ertönt, ging es auch schon um Zukunftsfragen beim HSV.

Huwer hat Vertragsdetails «gerade gar nicht im Kopf»

So soll es beim Schlussmann Medienberichten zufolge eine Klausel geben, mit dem sich der Vertrag beim Klassenverbleib um ein weiteres Jahr verlängert. «Die Vertragsdetails habe ich gerade gar nicht im Kopf», sagte HSV-Vorstand Eric Huwer mit einem verschmitzten Lächeln.

Er lobte Heuer Fernandes, der den Hamburgern als sicherer Rückhalt immer wieder wichtige Punkte in dieser Saison sicherte, in höchsten Tonen. «Ferro ist unsere Nummer eins, ist eine identitätsstiftende Person», sagte Huwer. «Aber irgendwelche Details aus Verträgen» werde man «aus Respekt vor der anderen Partei» nicht veröffentlichen, erklärte Huwer.

Wie geht es mit Matchwinner Grønbaek weiter?

Gefeierter Matchwinner war dieses Mal aber nicht Heuer Fernandes, sondern der Däne Albert Grønbaek, der mit seinem Ausgleich zum 1:1 in der 51. Minute die Wende einleitete. Für den 24-Jährigen war es der erste Pflichtspieltreffer im Trikot des HSV. «Ja, es ist etwas Besonderes für mich», sagte der Mittelfeldspieler über sein erstes HSV-Tor. Seine Gala-Vorstellung krönte er, indem er acht Minuten später auch noch den Siegtreffer von Fábio Vieira vorbereitete.

Grønbaek war im Winter vom französischen Club Stade Rennes ausgeliehen worden. Nachdem er in den ersten Wochen wegen einer Oberschenkelverletzung gefehlt hatte, ist er seit einigen Spielen eine feste Größe im Team der Hamburger. «Der Transfer ist ein absoluter Gewinn für uns im Winter gewesen – und dann kam die Verletzung hinzu», sagte Huwer.

Im Sommer endet die Leihe von Grønbaek. Sowohl der HSV als auch der Blondschopf ließen aber durchblicken, dass sie die Zusammenarbeit gerne fortsetzen würden. «Mir gefällt es hier», sagte Grønbaek und fügte an: «Wir müssen abwarten, und dann werden wir sehen, wie es weitergeht.»