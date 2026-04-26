Viel Sonnenschein und milde Temperaturen in Niedersachsen

In den kommenden Tagen gibt es viel Sonne und frühlingshafte Temperaturen in Niedersachen und Bremen. Moritz Frankenberg/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Sonnenschein und milde Temperaturen erwarten die Menschen in Niedersachsen und Bremen in den kommenden Tagen. «Ein Hochdruckgebiet ist wetterbestimmend, es ist sonnig, in den Nächten kann es aber noch kühl werden», sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Am Sonntag sind einzelne Wolken möglich, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen liegen laut DWD auf den Inseln bei rund 9 Grad, in Ostfriesland bei 12 Grad und im südlichen Niedersachsen bei 16 Grad.

In der Nacht zum Montag bleibt es weiterhin trocken und leicht bewölkt, die Temperaturen sinken an der Küste auf 5 Grad und im Binnenland auf etwa 2 Grad. In der Lüneburger Heide ist mit bis zu minus 2 Grad sogar Frost möglich.

Viel Sonne im Süden des Landes am Montag

Am Montag sind am Nachmittag im Küstenbereich einzelne Niederschläge möglich, sonst gibt es laut Meteorologin sehr viel Sonne, vor allem im Süden des Landes. Die Temperaturen erreichen auf den Inseln etwa 9 Grad, in Ostfriesland 10 Grad und im Göttinger Raum rund 18 Grad.

In der Nacht zum Dienstag ist es wechselnd bewölkt und teils klar. Die Temperaturen liegen auf den Inseln bei 6 Grad, an der Elbe bei 2 Grad und im südlichen Emsland bei rund 6 Grad, wie der DWD weiter mitteilte.

Der Dienstag wird etwas freundlicher als der Montag, es gibt weniger Wolken. Die Temperaturen steigen an der Küste auf 12 Grad, im Binnenland auf 18 bis 19 Grad. Auch an den folgenden Tagen bleibt es sonnig und trocken und wird noch etwas wärmer.