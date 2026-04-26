Radfahrer übersieht Auto – und stirbt nach Zusammenstoß

Werlte (dpa/lni) –

Ein 44 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Unfall mit einem Auto im Emsland ums Leben gekommen. Am Samstagabend habe der 44-Jährige mit seinem Rad eine Straße in Werlte überqueren wollen, teilte die Polizei mit. Dort war gleichzeitig ein 29-Jähriger mit seinem Auto unterwegs. Der 44-Jährige übersah offensichtlich den Wagen, es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt.