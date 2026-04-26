85-Jähriger stirbt nach Unfall mit E-Scooter

Ein 85-Jähriger stirbt wenige Tage nach einem Unfall mit seinem E-Scooter. (Symbolbild) Sarah Knorr/dpa

Bremen (dpa) –

Wenige Tage nach einem Unfall mit seinem E-Scooter ist ein 85 Jahre alter Mann in Bremen im Krankenhaus gestorben. Der Mann starb am Samstagabend, wie die Polizei mitteilte.

Am späten Mittwochnachmittag war der 85-Jährige mit seinem E-Scooter in der Altstadt unterwegs. Er wollte offensichtlich eine Gruppe von Menschen überholen, zog nach links und kollidierte dabei mit einem 37 Jahre alten Radfahrer, der die Fußgänger ebenfalls überholen wollte.

Der 37-Jährige konnte gerade noch das Gleichgewicht halten, der Senior dagegen stürzte. Der Radfahrer und eine Zeugin leisteten Erste Hilfe.

Zunächst sah es so aus, als sei der 85-Jährige nur leicht verletzt, auf dem Weg ins Krankenhaus verschlechterte sich allerdings sein Zustand. Er musste notoperiert werden und schwebte in Lebensgefahr.