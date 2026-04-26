Fußgängerin und Hund bei Unfall in Melle schwer verletzt

Eine Spaziergängerin und ihr Hund sind von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. (Symbolbild) Stefan Puchner/dpa

Melle (dpa/lni) –

Eine Fußgängerin und ihr Hund sind bei einem Unfall im Landkreis Osnabrück schwer verletzt worden. Die 49-Jährige und ihr Vierbeiner wurden am Samstag in Melle von einem Auto angefahren, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 26-Jähriger mit seinem Fahrzeug in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dann kam er nach rechts von der Straße ab und stieß mit der Frau und ihrem Hund zusammen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Als er Hilfe leistete, wurde er von dem Hund in die Hand und in den Oberschenkel gebissen, wie die Polizei weiter mitteilte.

Die Fußgängerin und der Autofahrer kamen ins Krankenhaus, der Hund wurde von einem Tierarzt versorgt. Dem 26-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Polizei beschlagnahmte sein Fahrzeug. Für die Bergungsarbeiten wurde die Straße für rund vier Stunden voll gesperrt.