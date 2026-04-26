Polizei schnappt Drogenhändler in Bremen

Zivilfahnder haben einen Drogenmix aus Kokain, Heroin und Marihuana bei zwei mutmaßlichen Straßendealern sichergestellt. (Symbolbild) David Inderlied/dpa

Bremen (dpa/lni) –

Die Polizei hat zwei mutmaßliche Drogenhändler in Bremen festgenommen. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten am Samstag mehrere Hundert Gramm Betäubungsmittel sowie mehrere Tausend Euro Bargeld, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war das Duo auf Fahrrädern Zivilpolizisten bei mehreren offensichtlichen Straßendeals am Bahnhof aufgefallen. Bei einer Kontrolle der beiden stellten die Beamten einen Drogenmix aus Kokain, Heroin und Marihuana sowie Handys, Bargeld und einen Schlagring sicher.

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung beschlagnahmte die Polizei weitere Drogen, die jeweils portioniert und verpackt waren. Zudem stellten die Einsatzkräfte eine hohe Geldsumme sowie Streckungsmittel sicher. Die mutmaßlichen Straßendealer wurden vorläufig festgenommen.

Gegen die beiden Tatverdächtigen im Alter von 25 und 34 Jahren wurden Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Gegen den Älteren werden zudem Haftgründe geprüft, wie die Polizei weiter mitteilte.