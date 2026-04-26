Unbekannte beschmieren CDU-Gebäude in Göttingen mit Farbe

Göttingen (dpa/lni) –

Unbekannte haben in Göttingen die Geschäftsstelle der CDU mit roter Sprühfarbe beschmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden beleidigende und politisch motivierte Inhalte und Symbole an die Fassade des Gebäudes gesprüht, wie die Polizei mitteilte.

Eine Mitarbeiterin informierte die Behörde demnach über die Fälle, die im Zeitraum zwischen Mittwoch und Donnerstag passiert sein sollen. In der Stadt wurden zudem ähnliche Vorfälle gemeldet: In der Zeit zwischen Montag und Mittwochmorgen kam es zu vergleichbaren Farbschmierereien an weiteren Gebäuden.

Zusammenhang zwischen Taten soll geprüft werden

Das Staatsschutzkommissariat der Polizei Göttingen übernahm die Ermittlungen. Hinweise auf mögliche Täterinnen oder Täter lagen zunächst nicht vor. Geklärt werden soll den Angaben zufolge auch, ob zwischen den einzelnen Taten ein Zusammenhang besteht. Die Polizei sucht nach Zeugen.