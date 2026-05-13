Verteidiger von Daniela Klette halten Schlusswort

Im Prozess gegen die ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette wegen Raubüberfällen wird das Plädoyer der Verteidigung erwartet. Sina Schuldt/dpa

Verden (dpa) –

Im Prozess gegen Daniela Klette wegen bewaffneter Raubüberfälle wird heute (9 Uhr) vor dem Landgericht Verden das Plädoyer der Verteidigung erwartet. Der Anwalt und die Anwältin der 67 Jahre alten Angeklagten wollen nach eigenen Angaben ein gemeinsames Schlusswort halten.

Am Dienstag hielt die frühere RAF-Terroristin selbst eine Verteidigungsrede. Eine Beteiligung an den ihr vorgeworfenen Taten räumte sie nicht direkt ein. Sie verteidigte die Überfälle aber als notwendig, um das Leben im Untergrund zu finanzieren.

Die in Berlin festgenommene Deutsche steht seit März 2025 in Niedersachsen vor Gericht. Laut Anklage soll Klette gemeinsam mit ihren mutmaßlichen Komplizen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub zwischen 1999 und 2016 maskiert und teils schwer bewaffnet Geldtransporter und Supermärkte überfallen und mehr als zwei Millionen Euro erbeutet haben.