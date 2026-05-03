U3 zwischen Mundsburg und Barmbek acht Wochen lang gesperrt

Hamburg (dpa/lno) –

Pendlerinnen und Pendler, die mit der U3 durch Hamburg fahren, müssen bald mehr Zeit einplanen. Ab Montag, dem 11. Mai bis Sonntag, dem 5. Juli, ist die U-Bahn-Strecke zwischen Mundsburg und Barmbek gesperrt. Zuvor hatte der NDR berichtet.

Die Hochbahn teilt mit, dass ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet wird. Je nach Verkehrslage kann hier die Fahrt bis zu 20 Minuten länger dauern als mit der Bahn. Zudem wird an den Wochenenden 29. Mai bis 31. Mai, 12. Juni bis 14. Juni und 26. Juni bis 28. Juni von je 21.30 Uhr bis Betriebsende die Strecke zwischen den Haltestellen Berliner Tor und Barmbek gesperrt. Grund für die Sperrung sind Arbeiten an Gleisen, Brücken und Haltestellen im Rahmen des Projekts «Brücken Mundsburg».

Zudem ist aktuell bis Donnerstag, dem 7. Mai weiter die U1-Strecke zwischen den Haltestellen Norderstedt Mitte und Garstedt gesperrt.