Hamburger Feuerwehr rettet Rehkitz aus Pool

03. Mai 2026 11:56
Die Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten das Rehkitz am frühen Sonntagmorgen (Symbolbild). Sebastian Gollnow/dpa
Die Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten das Rehkitz am frühen Sonntagmorgen (Symbolbild). Sebastian Gollnow/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Rehkitz ist am frühen Sonntagmorgen in einem Waldgrundstück im Hamburger Stadtteil Hausbruch in einen trockengelegten Pool gefallen. Das Tier hatte es nicht mehr allein aus dem Pool geschafft, weshalb die Feuerwehr verständigt wurde, wie diese mitteilt. Die Einsatzkräfte retteten das Tier aus seiner misslichen Lage. Zum Zustand des Rehkitzes gibt es laut Feuerwehr aktuell keine Informationen. Zuvor berichtete das «Hamburger Abendblatt».

© dpa-infocom, dpa:260503-930-27147/1

Copy LinkCopy Link
Zur Startseite