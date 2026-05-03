Jugendlicher bei Streit in Bremen mit Messer verletzt

Die Polizei versorgte den verletzten Jugendlichen nach einem Stich in den Oberschenkel vor Ort und legte ein Abbindesystem an. (Symbolbild) Sina Schuldt/dpa

Bremen (dpa/lni) –

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen Jugendlicher ist in Bremen ein 17-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am späten Samstagabend im Steintorviertel, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren rund 15 Jugendliche beteiligt. Zwischen ihnen hatte es bereits zuvor Streit gegeben. Gegen 23 Uhr trafen ein 17-Jähriger und ein 16-Jähriger erneut aufeinander. Dabei soll der Jüngere plötzlich ein Messer gezogen und dem Älteren in den Oberschenkel gestochen haben.

Anschließend flüchtete der Angreifer mit Begleitern. Der verletzte 17-Jährige wurde von der Polizei zunächst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der 16 Jahre alte Tatverdächtige wurde noch am selben Abend an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.