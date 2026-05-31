Veit: Nach Olympia-Nein herrscht Klarheit

31. Mai 2026 21:06
Carola Veit meint, dass das Olympia-Referendum für die nötige Klarheit gesorgt hat. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa
Carola Veit meint, dass das Olympia-Referendum für die nötige Klarheit gesorgt hat. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Trotz des Neins der Hamburgerinnen und Hamburger zu der auch von ihr unterstützten Olympia-Bewerbung sieht Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit auch positive Aspekte des Referendums. «Nun ist die Botschaft klar: Hamburg soll sich nicht bewerben», sagte sie. Auch wenn es viele enttäuschte Gesichter gebe, sei es gut gewesen, die Bürgerinnen und Bürger entscheiden zu lassen. 

«Ohne diese Befragung hätte das Parlament vermutlich für die Bewerbung gestimmt, und Senat und Bürgerschaft hätten womöglich zehn Jahre oder länger gegen die Wünsche der Mehrheit regiert», sagt Veit. «Demokratie ist, den Willen des Volkes umzusetzen und nicht den Willen der jeweiligen Regierung.» Das Ergebnis sei eindeutig. «Nachgekartet wird nicht.»

© dpa-infocom, dpa:260531-930-155004/1

Copy LinkCopy Link
Zur Startseite