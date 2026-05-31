Nervenkrimi gegen Kiel: Melsungen gewinnt European League

Hamburg (dpa) –

Die Handballer der MT Melsungen haben den größten Erfolg der Vereinsgeschichte gefeiert und die European League gewonnen. Vor 12.200 Zuschauern in Hamburg bezwangen die Nordhessen im Finale den THW Kiel 24:23 (13:12) und erhielten sich die Chance auf einen Platz in der Champions League. Beste Werfer waren Dainis Kristopans mit vier Toren für Melsungen und Lukas Zerbe mit fünf Treffern für Kiel.

Die beiden Bundesligisten, die sich im vergangenen Jahr im Spiel um den dritten Platz gegenübergestanden hatten, begegneten sich auf Augenhöhe. Kiel führte in der 12. Minute 6:4, Melsungen ging mit einem knappen Vorsprung in die Pause.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts traf David Mandic zum 15:13 in das leere Kieler Tor. Da aber THW-Torwart Gonzalo Perez de Vargas immer wieder zur Stelle war, blieb die Partie spannend. Zwei Minuten vor dem Abpfiff parierte der ebenfalls starke MT-Keeper Nebojsa Simic beim 23:22 einen Siebenmeter von Lukas Zerbe. Es blieb ein letzter Freiwurf durch Eric Johansson. Der landete im Block – und Melsungen jubelte.

SG Flensburg-Handewitt belegt den dritten Platz

Platz drei sicherte sich die SG Flensburg-Handewitt. Die Norddeutschen setzten sich im Duell der beiden Halbfinal-Verlierer 32:30 (16:16) gegen den französischen Vertreter Montpellier HB durch.