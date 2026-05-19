Schleswig-Holstein: 19 neue Stiftungen im vergangenen Jahr

In Schleswig-Holstein gab es im vergangenen Jahr 830 Stiftungen bürgerlichen Rechts. (Symbolbild) Fredrik von Erichsen/dpa

Kiel/Hamburg (dpa/lno) –

In Schleswig-Holstein wurden im vergangenen Jahr 19 Stiftungen gegründet. Insgesamt gab es damit 2025 im nördlichsten Bundesland 830 Stiftungen, wie der Bundesverband Deutscher Stiftungen mitteilte. Die Stiftungsdichte beträgt damit 28 Stiftungen je 100.000 Einwohner, was leicht unter dem Bundesdurchschnitt (32,4) liegt.

In den Zahlen erfasst sind den Angaben zufolge ausschließlich rechtsfähige Stiftungen bürgerlichen Rechts – keine öffentlich-rechtlichen Stiftungen, Treuhandstiftungen oder Stiftungsersatzformen. Die Stiftungen in Schleswig-Holstein engagieren sich demnach besonders häufig in den Bereichen Soziale Dienste (50,4 Prozent), Kunst und Kultur (32,3 Prozent), Bildung und Erziehung (30,6 Prozent) sowie Umwelt-, Natur- und Artenschutz (15,5 Prozent).