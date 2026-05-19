Pünktlich zum Stiftungstag: Wissenswertes über Stiftungen

Hamburg (dpa) –

Immer wieder entscheiden Menschen, dass sie ihr Vermögen nicht vererben, sondern es der Gesellschaft «schenken» und dafür eine Stiftung gründen. Fast 900 Stiftungen sind 2025 in Deutschland neu gegründet worden. Damit gibt es bundesweit mittlerweile rund 27.000 Stiftungen, fast 90 Prozent davon sind gemeinnützig. Wie arbeiten sie, was können sie voneinander lernen und wie voneinander profitieren? Diese Fragen sollen auf dem Deutschen Stiftungstag in Hamburg beantwortet werden.

Am Mittwoch und Donnerstag treffen sich dort unter dem Motto «Aus Freiheit handeln» rund 2.000 Menschen – es ist eine Art Branchentreff. Mit dabei sind namhafte Redner wie Hape Kerkeling, Journalist Giovanni di Lorenzo, Eckart von Hirschhausen, Netzpoetin Clara Lösel, Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan und Schriftsteller Marc-Uwe Kling. Aber wie genau läuft das eigentlich mit den Stiftungen in Deutschland?

Fakten über Stiftungen, die viele nicht kennen

Stiftungen werden bei weitem nicht nur von sehr reichen Menschen gegründet. Etwa 80 Prozent der 27.000 gemeinnützigen Stiftungen haben ein Stiftungskapital von unter einer Million Euro. «Das heißt, die sind überwiegend ehrenamtlich organisiert», sagt Friederike von Bünau, Generalsekretärin beim Bundesvorstand Deutscher Stiftungen.

Die 60 größten Stiftungen in Deutschland haben 2024 mehr als 6,8 Milliarden Euro für das Gemeinwohl gezahlt. So gab beispielsweise die Volkswagen-Stiftung 706,9 Millionen Euro zur Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre aus. Aus Hamburg hat etwa die Joachim-Herz-Stiftung 52 Millionen Euro unter anderem für berufliche Bildung eingesetzt. Weitere Fakten:

80 Prozent der Stiftungen geben ihr Geld direkt in der eigenen Region weiter.

Mehr als 250 Stiftungen sind älter als 500 Jahre.

Bislang haben mehr Männer als Frauen eine Stiftung gegründet. Zwei Drittel der Stifter sind Privatpersonen. Auch Organisationen können Stifter sein.

Es gibt bereits mehr als 400 Bürgerstiftungen in Deutschland, bei denen viele Menschen gemeinsam stiften können und deren Arbeit ausschließlich auf die Region fokussiert ist.

57 Prozent der Stiftungen machen sich stark für Demokratie – direkt oder indirekt durch die Förderung von Bildung, Kultur oder Sport.

Deutschland hat – bezogen auf die Einwohnerzahl – die meisten Stiftungen in Europa. Unter den Bundesländern ist Hamburg Stiftungshochburg. Hier gibt es 82,1 Stiftungen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 32 je 100.000.

Immer mehr Menschen gründen bereits zu Lebzeiten eine Stiftung. Das seien dann Menschen zwischen 55 und 65, die selbst noch erleben wollen, wie ihre Stiftung wirke, heißt es.

In welchen Bereichen engagieren sich die Stiftungen am meisten?

Die Satzungszwecke sind natürlich verschieden. Am meisten aber – rund 45 Prozent – werden soziale Dienste mit dem Geld der Stiftungen unterstützt. Bildung und Erziehung sind zu fast 33 Prozent als Stiftungszweck angegeben, Kunst und Kultur zu fast 29 Prozent, gefolgt von Wissenschaft und Forschung, Umwelt, Gesundheit/Medizin und Kirche/Religion.

Ist das schon immer so oder ändert sich das?

An dieser Aufteilung habe sich auch über die Jahrhunderte wenig geändert, sagt von Bünau. «Die Zwecke sind schon sehr stabil. Eine kleine Verschiebung gab es vom Thema Religion hin zu Umwelt – was ja irgendwie einleuchtet in diesen Zeiten. Aber das sind Nuancen.»

In der Umsetzung ihres Stiftungszweckes sind Stiftungen stets nur ihrem eigenen Thema verpflichtet. «Ein langer Atem zeichnet Stiftungen aus. Dass sie immer wieder auch unabhängig von Mitgliederinteressen, von Wahlperioden oder Quartalsberichten ihren Auftrag erfüllen können.» Das sei gerade jetzt – in dieser schnelllebigen Zeit, in der auch viel polarisiert werde – wichtig.

Gibt es einen Unterschied zwischen Ost und West?

«Grundsätzlich ist es so, dass in Ostdeutschland tatsächlich nur sieben Prozent aller Stiftungen sind. Das ist natürlich keine große Überraschung, wenn man sich die Geschichte anschaut. Aber dadurch findet dort noch weniger Förderung durch Stiftungen statt», sagt von Bünau. Dafür sei von verschiedenen Stiftungen und dem Bundesverband das Programm «Zukunftswege Ost» ins Leben gerufen worden, das mit Kleinförderungen niedrigschwellig gemeinnützige Projekte in Ostdeutschland fördert.

Ist das Geld einer Stiftung nicht irgendwann alle?

Nur, wenn die Stiftung als sogenannte Verbrauchsstiftung angelegt ist. Dann ist das Grundkapital irgendwann weg, und das war dann auch so geplant. Allerdings müssen auch sie mindestens zehn Jahre bestehen.

Ansonsten aber gilt: Stiftungen werden für die Ewigkeit gegründet. Das Stiftungskapital bleibt dabei stets unangerührt. Der Grundstock kann aus Geld, Immobilien, Wald oder auch Firmenanteilen bestehen. Die Zinsen, Einnahmen und Erträge davon finanzieren dann die Arbeit der Stiftung. Weiteres Geld dafür kann durch Spenden dazu kommen.

Aber klar, auch hier kann es sein, dass die Erträge zu gering sind und eigentlich keine Projekte realisiert werden können. «Dann werden Stiftungen notleidend, und es besteht die Möglichkeit der Auflösung oder der Zusammenlegung mit anderen Stiftungen, die einen ähnlichen Zweck verfolgen», sagt von Bünau. Für geringere Vermögen gibt es auch die Möglichkeit einer Zustiftung, also der Einzahlung in das Vermögen einer bestehenden Stiftung.

Hat man steuerliche Vorteile, wenn man zu Lebzeiten eine Stiftung gründet?

Ja. Mal abgesehen davon, dass man mit seinem Vermögen im besten Fall etwas unterstützt, das einem am Herzen liegt, kann das auch noch steuerliche Vorteile haben – vor allem, wenn die Stiftung gemeinnützig ist.

Welchen Herausforderungen müssen sich Stiftungen aktuell stellen?

«Eine Herausforderung ist, dass Stiftungen – wie alle Engagierten – einer großen Bürokratie ausgesetzt sind», sagt von Bünau. Auch sei es nicht immer leicht, die Arbeit der Stiftungen sichtbar zu machen.

Außerdem sei mit Blick auf die derzeit vielen Kürzungen von staatlichen Geldern bei gemeinnützigen Projekten der Druck auf viele Stiftungen gestiegen. «Da gibt es teilweise die Erwartungshaltung, dass Stiftungen einspringen. Das übersteigt aber ihre Möglichkeiten.»