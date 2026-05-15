Unbeständiges Wetter im Norden – Regen, Wind und Gewitter

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa/lno) –

Das Wochenende im Norden wird ungemütlich und wechselhaft. Am Freitag bleibt es meist bewölkt, vor allem im Nordwesten muss zudem mit Regen gerechnet werden. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sind auch kurze Gewitter möglich. Die Maximalwerte liegen zwischen 11 und 16 Grad. An der Küste kann ein starker Wind aufkommen.

Erste Auflockerungen am Sonntag

In der Nacht zum Samstag bleibt es in Hamburg und Schleswig-Holstein ähnlich wechselhaft mit Bewölkung und Schauern im Norden und Westen. In Mecklenburg-Vorpommern dagegen lockert es auf und bleibt trocken. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 8 Grad an der See und 4 Grad im Binnenland. An der See kann es weiterhin sehr windig werden. Am Samstag wird es in allen Regionen ähnlich ungemütlich mit starker Bewölkung und Regen. Im Süden können einzelne Gewitter auftreten. In Hamburg und Schleswig-Holstein liegen die Höchsttemperaturen bei 11 bis 14 Grad, in Mecklenburg-Vorpommern wird es etwas wärmer.

In der Nacht zum Sonntag lockern sich die Wolken auf, gebietsweise kann es jedoch weiterhin regnen. Die Minimalwerte sinken auf 8 bis 3 Grad. Am Sonntag bleibt es überwiegend trocken und bewölkt. Gebietsweise zeigt sich auch die Sonne. Dabei werden Temperaturen von bis zu 17 Grad erreicht. An der Küste und auf den Inseln bleibt es etwas kühler.