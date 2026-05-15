Betrunkener 21-Jähriger greift Polizisten in Nienburg an

Nienburg (dpa/lni) –

Ein 21-Jähriger hat in Nienburg zwei Polizisten angegriffen und Widerstand bei seiner Festnahme geleistet. Die Beamten kontrollieren den Mann in der Nacht zum Freitag, nachdem zuvor eine Körperverletzung gemeldet worden war, wie die Polizei mitteilte.

Während der Kontrolle zeigte sich der Mann nach Polizeiangaben aggressiv und schlug mehrfach auf die Motorhaube des Streifenwagens. Als die Beamten ihn aufforderten, dies zu unterlassen, schlug er nach ihnen. Auch nachdem er zu Boden gebracht worden war, leistete er erheblichen Widerstand. Bei der Festnahme beleidigte er die Polizisten und rief wirre Parolen.

Ins Krankenhaus eingewiesen

Der 21-Jährige wurde bei der Festnahme leicht verletzt. Eine hinzugezogene Notärztin ordnete eine Behandlung im Krankenhaus an. Bei dem Mann wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,73 Promille gemessen; auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutprobe entnommen. Auch die beiden Polizisten erlitten leichte Verletzungen, blieben aber dienstfähig. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.