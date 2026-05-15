Toter Wal vor dänischer Küste – Wird Backhaus hinfahren?

Schwerin (dpa) –

Der vor der dänischen Insel Anholt treibende tote Wal beschäftigt auch das Umweltministerium in Mecklenburg-Vorpommern. Ob von der Behörde jemand oder Landes-Umweltminister Till Backhaus (SPD) selbst Richtung Anholt fahren werde, sei zunächst unklar, sagte ein Sprecher am Morgen der Deutschen Presse-Agentur. Das solle im Laufe des Vormittags besprochen und entschieden werden.

Der Sprecher vermutete, dass es keine schnelle Identifizierung des Tieres geben werde. «Ich gehe davon aus, dass am Vormittag das Rätsel noch nicht gelöst wird.»

Die Insel Anholt liegt mitten im Kattegat – in dem Gewässer zwischen Dänemark und Schweden. Den Angaben zufolge fährt nur einmal am Tag eine Fähre auf die Insel.