Was Besucher am Internationalen Museumstag erleben können

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Die Vielfalt der Museen auf spannenden Touren entdecken: Am 50. Internationalen Museumstag am Pfingstsonntag öffnen zahlreiche Häuser in Niedersachsen und Bremen ihre Türen. Es gibt Sonderführungen, Workshops, Mitmachaktionen, freien Eintritt, Podcasts, kulinarische Museumsfeste und Einblicke hinter die Kulissen. Die Museen präsentieren, wie sie Wissen vermitteln, Teilhabe ermöglichen und gesellschaftliche Themen aufgreifen, wie der Museumsverband für Niedersachsen und Bremen mitteilte.

Das können Familien beim Museumstag entdecken

Im Heimatmuseum in Leer gibt es eine Museumsrallye. Die Besucherinnen und Besucher können Geschichten aus dem Leben früherer Generationen entdecken – Wohnkultur, Handwerk, Schifffahrt, Handel und weitere Spuren ostfriesischer Geschichte.

Das Overbeck-Museum in Bremen bietet passend zur aktuellen Ausstellung der Künstlerin Akkela Dienstbier Experimente zur Technik des Pflanzendrucks. Kinder und Erwachsene können dabei eigene Kunstwerke schaffen.

Eine Führung mit dem Titel «Zupfen. Streichen. In die Tasten greifen – Die historischen Musikinstrumente im Museum» bietet das Städtische Museum Braunschweig, Haus am Löwenwall, an. Die Besucherinnen und Besucher erhalten einen Überblick über die kulturhistorisch bedeutenden Musikinstrumente des 16. bis 19. Jahrhunderts. Tasteninstrumente dokumentieren die Klavierbautradition im Braunschweiger Land.

Eine spannende Tour ist der Besuch der Grube Samson in Sankt Andreasberg. Sie zählt zu den bedeutendsten Montandenkmälern Europas und war lange eines der tiefsten Bergwerke der Welt. Dort wurden von 1521 bis 1910 vor allem Silbererze gefördert.

Um Heilpflanzen geht es im Goslarer Museum. Im Mittelpunkt stehen historische Anwendungen und Mythen sowie moderne naturwissenschaftliche Erkenntnisse. Es gilt, kleine Aufgaben zu meistern und Heilkräuter kennenzulernen.

Muss ich für den Besuch Eintritt zahlen?

Viele Museen bieten am Internationalen Museumstag freien oder ermäßigten Eintritt an. Es gibt jedoch auch Veranstaltungen oder Programme, die eine Anmeldung oder ein Ticket erfordern. Details finden sich direkt beim jeweiligen Museum.

Wo finde ich was?

Eine Übersicht über alle Aktionen in Niedersachsen und Bremen finden Interessierte unter: www.museumsbund.de/internationaler-museumstag-

besucherinnen/. Der Deutsche Museumsbund begleitet den Tag in den sozialen Medien. Unter den Hashtags #MuseenEntdecken, #InternationalMuseumDay und #IMD2026 werden Einblicke in die Programme der teilnehmenden Museen geteilt.

Worum geht es beim Internationalen Museumstag?

Viele Einrichtungen entwickeln speziell für diesen Tag Veranstaltungen, Ausstellungen und Bildungsangebote, die zeigen sollen, wie zukunftsorientierte Museumsarbeit heute aussieht, teilte der Museumsverband weiter mit. Der Aktionstag wird jedes Jahr vom International Council of Museums (ICOM) ausgerufen und in Deutschland wie auch international begangen.

«Der Internationale Museumstag macht sichtbar, wie Museen gesellschaftliche Vielfalt abbilden und Räume für Austausch schaffen», sagte Thomas Overdick, Geschäftsführer des Museumsverbandes für Niedersachsen und Bremen, in einer Mitteilung.

Die Schirmherrschaft übernimmt Bundesratspräsident Andreas Bovenschulte (SPD). Er betont die Bedeutung der Museen für eine offene und demokratische Gesellschaft: «Wir haben allein in Deutschland mehr als 7.000 Museen und damit eine breite Vielfalt, die es unbedingt zu erhalten gilt». Museen seien lebhafte Orte, in denen Wissen vermittelt werde – anschaulich, lehrreich, spannend und unterhaltsam.