Unbeständiges Wetter im Norden – Regen und Gewitter erwartet

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa/lno) –

Die nächsten Tage werden im Norden ungemütlich und nass. Am Dienstag wird es wechselhaft, vereinzelt kann es regnen und bleibt bewölkt, in anderen Regionen lockert es auf. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) steigen die Höchsttemperaturen auf 10 bis 14 Grad. Es weht ein teils frischer Wind mit einzelnen Windböen an der Küste.

Ungemütliche Aussichten für den Feiertag

In der Nacht zum Mittwoch ziehen in Hamburg und Schleswig-Holstein Schauer und einzelne Gewitter auf. In Mecklenburg-Vorpommern lockert es zunächst etwas auf, bevor sich die Wolken wieder verdichten und es im Westen regnen kann. Die Minimalwerte liegen zwischen 4 und 8 Grad. An den Küsten muss mit starkem und böigem Wind gerechnet werden. Der Mittwoch zeigt sich weiterhin ungemütlich mit Regen und Gewittern. Die Maximaltemperaturen liegen zwischen 11 und 15 Grad. An den Küsten können weiterhin vereinzelt Windböen auftreten.

In der Nacht zu Donnerstag, Christi Himmelfahrt, bleibt es bewölkt und regnerisch mit einzelnen Gewittern. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 und 5 Grad. Auch am Feiertag zeigt sich das Wetter nicht von seiner besten Seite. Es werden weiterhin Niederschläge und Gewitter erwartet. Abends lässt der Regen in Hamburg und Schleswig-Holstein nach. Die Maximalwerte liegen zwischen 11 und 15 Grad. Gebietsweise muss mit böigem Wind gerechnet werden.