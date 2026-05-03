Frau stürzt hinter S-Bahn ins Gleisbett – Polizei ermittelt

Hamburg (dpa/lno) –

Eine 44-Jährige ist am S-Bahnhof Reeperbahn in Hamburg hinter eine abfahrbereite Bahn gestürzt und dabei verletzt worden. Umstehende Menschen gaben nach dem Vorfall am Samstagmorgen dem Fahrer der Bahn sowie der Polizei Bescheid und halfen der Frau aus dem Gleisbereich, wie die Bundespolizei mitteilte. Kurzzeitig kam es aufgrund des Vorfalls auch zu Streckensperrungen.

Da die 44-Jährige angab, Schmerzen im Oberschenkel und den Rippen zu haben, wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen sie wurde nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen unerlaubten Gleisaufenthalt eröffnet. Im Gespräch mit der Bundespolizei habe sich die Frau zudem aggressiv gezeigt. Aufnahmen zeigen, wie die Frau im Gehen in ihre Bauchtasche schaut und daraufhin stürzt.