Trio schießt mit Kleinkalibergewehr auf Bushaltestellen

Osnabrück (dpa/lni) –

Drei junge Männer im Alter von 22 Jahren haben im Landkreis Osnabrück in der Nacht auf Dienstag aus einem Auto heraus mit einem Kleinkalibergewehr auf Bushaltestellen geschossen. Dabei gingen der Polizei zufolge die Verglasungen von mindestens neun Haltestellen zu Bruch. Ob noch weitere Bushaltestellen beschädigt wurden, werde noch geprüft, hieß es.

Der Schaden liegt laut den Angaben im fünfstelligen Bereich. Ein Zeuge half den Beamten dabei, die drei Männer bei ihrer Tour durch drei Gemeinden im südlichen Kreis Osnabrück ausfindig zu machen.