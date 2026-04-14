Hamburg verdoppelt E-Auto-Zulassungen im März

Die Zahl der in Hamburg neu zugelassenen Elektroautos hat sich im März im Vergleich zum Vorjahresmonat mehr als verdoppelt. (Archivbild) Sven Hoppe/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die Zahl der Elektroauto-Zulassungen in Hamburg ist im ersten Quartal deutlich gestiegen. Lag das Plus im Januar und Februar noch bei jeweils 36 Prozent, verdoppelte sich die Zahl im März, wie die Verkehrsbehörde der «Hamburger Morgenpost» mitteilte. Das Plus im Vergleich zum Vorjahr habe bei 101,5 Prozent gelegen, bei Plug-in-Hybriden sogar bei 152 Prozent.

Insgesamt waren demnach zum Stichtag 1. März in Hamburg 45.422 reine Elektro-Pkw zugelassen sowie 30.345 Plug-in-Hybride. Das entspreche einem Anteil von 9,4 Prozent an allen Autos in der Stadt. Bei den Neuzulassungen im ersten Quartal waren den Angaben zufolge 16,4 Prozent aller neu zugelassenen Pkw reine Elektrofahrzeuge, weitere 15,4 Prozent entfielen auf Plug-in-Hybride.

«Die aktuellen Zahlen belegen eindrucksvoll, dass die Hamburgerinnen und Hamburger zunehmend elektrisch unterwegs sein wollen und die Antriebswende aktiv mitgestalten», sagte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) der «Mopo». Er kündigte an, den Weg hin zu einer nachhaltigen und

klimafreundliche Mobilität weiterzugehen. «So wird Hamburg zunehmend unabhängig von fossilen Brennstoffen und zum Vorbild für moderne und saubere Mobilität.»