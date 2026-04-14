Schröder-Club Braunschweig wendet Abstieg in Jena ab

Dennis Schröder will die Basketball Löwen Braunschweig bei einem Abstieg schnell wieder nach oben führen. (Archivbild) Scott Marshall/AP/dpa

Jena (dpa) –

Die Basketball Löwen Braunschweig von Weltmeister Dennis Schröder haben einen vorzeitigen Bundesliga-Abstieg abgewendet und beim direkten Rivalen Science City Jena gewonnen. Die Niedersachsen gewannen am Abend mit 93:82 (40:41) und entschieden nach einer Fünf-Punkte-Niederlage im Hinspiel auch den direkten Vergleich gegen die Thüringer für sich.

In der Tabelle belegt Jena mit zehn Siegen weiter Rang 16, Braunschweig bleibt mit sieben Erfolgen trotzdem auf dem 18. und letzten Tabellenplatz. Beide Clubs haben bis zum Saisonende noch fünf Spiele, die letzten beiden Vereine steigen sportlich ab. Die MLP Academics Heidelberg sind mit acht Siegen auf Platz 17.

Braunschweig droht vierter Abstieg

Bester Werfer der vor allem nach der Pause starken Braunschweiger war Ferdinand Zylka, der 22 Punkte erzielte und vier seiner fünf Dreier verwandelte. Auf Seiten der Gastgeber gelangen Keith Braxton 17 Zähler und sieben Rebounds.

Braunschweig droht der vierte Abstieg nach 1989, 1994 und 2006. Vor 20 Jahren blieben die Niedersachsen dank der Liga-Aufstockung auf 18 Teams mit einer Wildcard in der Bundesliga. Das ist dieses Mal sehr unwahrscheinlich.

Es werde dennoch «alles beim Alten bleiben», teilte Schröder der «Braunschweiger Zeitung» auf Anfrage mit. «Weil Braunschweig ein BBL-Club ist – und einer der größten werden kann, werden wird.» Der 32 Jahre alte Schröder spielt in der NBA für die Cleveland Cavaliers und ist ab Samstag in den Playoffs gefordert. In Runde eins geht es gegen die Toronto Raptors.