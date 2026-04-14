Pensionierter Polizist schnappt Ladendieb

Bremerhaven (dpa/lni) –

Ein Polizist im Ruhestand hat einen mutmaßlichen Ladendieb in Bremerhaven an der Flucht gehindert. Wie die Polizei mitteilte, soll ein 20 Jahre alter Mann am Montagvormittag in einem Laden im Stadtteil Lehe mehrere Flaschen in eine Sporttasche gesteckt und dann, ohne zu bezahlen, die Selbstbedienungskassen passiert haben. Als eine Ladendetektivin den Mann ansprach, habe er versucht zu flüchten.

Der pensionierte Polizist, der zufällig als Kunde in dem Markt war, half demnach, den Tatverdächtigen festzuhalten. Weil der 20-Jährige jedoch erneut versucht habe, sich loszureißen, habe der frühere Polizist ihn zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festgehalten. Die Polizei ermittelt nun wegen schweren räuberischen Diebstahls.