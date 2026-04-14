Ausgebüxte Pferde mitten in Wolfenbüttel unterwegs

Wolfenbüttel (dpa/lni) –

Fünf entlaufene Pferde sind rund drei Stunden lang in der Innenstadt von Wolfenbüttel unterwegs gewesen. Der Ausflug endete in der Nacht zum Montag am Polizeirevier: Mehrere Kollegen hätten es geschafft, die Tiere auf das Gelände zu lotsen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Besitzerin holte die Pferde dann dort ab. Die Tiere seien geschafft, aber munter gewesen, schilderte die Frau dem NDR.

Wie es den Ausreißern gelungen war, die Weide zu verlassen, konnte die Sprecherin nicht sagen. Fest steht: Schäden haben die Tiere bei ihrem Ausflug am frühen Morgen zwischen 3.00 und 6.00 Uhr nicht verursacht.