Elbtunnel wieder frei – Straße neben A7 gesperrt

Hamburg (dpa) –

Der seit Freitagabend gesperrte Elbtunnel ist wieder frei. Nach Angaben der Verkehrszeitstelle der Polizei in der Nacht rollt der Verkehr in beide Richtungen. Die Köhlbrandbrücke soll nach Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten voraussichtlich ab 5:00 Uhr morgens wieder befahrbar sein.

Während der Vollsperrung der Autobahn sollte die Betriebstechnik des Elbtunnels in die neue Tunnelleitzentrale integriert werden. Auch der Bau des Lärmschutztunnels Altona und die Erweiterung der A7 auf Hamburger Gebiet südlich des Elbtunnels sollten vorangetrieben werden.

Kurz nach der Freigabe der Autobahn wurde die Waltershofer Straße für zehntägige Bauarbeiten gesperrt. Die parallel zur A7 verlaufende und vielbefahrene Straße im Süden Hamburgs soll auf eine neue Brücke verlegt werden, wie eine Sprecherin der Projektgesellschaft Deges sagte. Auf diese Weise kann der Verkehr ab 25. Juni die Trasse der noch im Bau befindlichen A26-West queren, die bei Hamburg-Moorburg mit der A7 verbunden wird.

Für die A7 und den Elbtunnel hat die Autobahn GmbH zwei weitere Vollsperrungen in diesem Jahr angekündigt. Sie sollen Mitte und Ende September stattfinden.

Für Staus im Raum Hamburg dürften an den kommenden vier Wochenenden Sperrungen auf der A1 (Bremen – Lübeck) sorgen. Wegen vorbereitender Maßnahmen für den Neubau der Süderelbbrücke wird der Verkehr zwischen Harburg und Stillhorn umgeleitet. Am nächsten Wochenende (19. bis 22. Juni) und am darauffolgenden ist die Fahrtrichtung Lübeck betroffen, an den beiden ersten Wochenenden im Juli die Fahrtrichtung Bremen.