Polizist bei Auseinandersetzung in Göttingen angeschossen

Göttingen (dpa) –

Ein Polizist ist bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen im niedersächsischen Göttingen angeschossen worden. Der Beamte sei ins Krankenhaus gebracht worden, wo er derzeit behandelt werde, teilte die Polizei mit. Zur Schwere der Verletzungen machte sie zunächst keine Angaben.

Die Hintergründe der Tat am Samstagabend und der vorhergehenden Auseinandersetzung waren zunächst unklar. Ein Polizeisprecher beschrieb die Lage als «dynamisch».

Nach den Schüssen auf offener Straße floh eine Person den Angaben zufolge vom Tatort. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz und sucht nach dem Täter. Auch ein Hubschrauber kreise über der Stadt, sagte der Sprecher. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Die Polizei rät Bürgern, das Gebiet zu meiden.