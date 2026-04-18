Tabellenführer Osnabrück siegt spät in Ingolstadt

Osnabrück (dpa/lni) –

Drittliga-Tabellenführer VfL Osnabrück hat im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Bundesliga spät den nächsten Sieg perfekt gemacht. Die Niedersachsen bejubelten dank des Treffers von Ismail Badjie (83. Minute) beim FC Ingolstadt den 21. Saisonsieg.

Damit baute die Mannschaft von Trainer Timo Schultz ihren Vorsprung an der Spitze vorübergehend auf sechs Punkte aus. Verfolger Rot-Weiss Essen könnte mit einem Erfolg im Spitzenspiel am Sonntag bei Energie Cottbus aber wieder näher heranrücken. Durch den Sieg des MSV Duisburg beträgt der Abstand des VfL auf den Ruhrgebietsclub auf dem Relegationsrang sieben Punkte.