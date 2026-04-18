Kaltfront bringt Regen und kühle Luft nach Niedersachsen

Hannover/ Bremen (dpa/lni) –

Das Wetter in Niedersachsen soll am Sonntag und zum Wochenstart deutlich kälter werden. Schuld ist ein Tief, das zunehmend unbeständiges Aprilwetter und kühlere Luft in den Norden bringt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Am Samstag ist es in Ostniedersachsen noch heiter, von Westen her aber bedeckt und ab dem Nachmittag gebietsweise regnerisch. Die Temperaturen erreichen um die 15 Grad an der See und bis zu 22 Grad im Raum Wolfsburg.

Abkühlung ab Sonntag

Am Sonntag kühlt es dann mit maximal 10 Grad an der See und 12 bis 14 Grad im Binnenland deutlich ab. Bei Ausflügen sollten Regenschirm oder Regenjacke eingepackt werden, denn es wird in vielen Teilen von Niedersachsen nass: Bis zum Vormittag regnet es südlich des Mittellandkanals zeitweise, zum Nachmittag und Abend gibt es dann im Ost- und Südostteil teils kräftige Schauer. Ganz vereinzelt seien auch Gewitter möglich.

Zum Wochenstart wird es nur im Südwesten anfangs etwas sonnig, im Tagesverlauf jedoch im gesamten Gebiet regnerisch. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 12 Grad. In der Nacht zum Dienstag rutschen die Temperaturen im Nord- und Nordosten wieder unter Null – in Bodennähe ist bei bis minus 3 Grad leichter Frost möglich.

Sternklarer Himmel in der Nacht zum Mittwoch

Auch am Dienstag startet der Tag zwischen Emsland und Harz mit örtlich ein paar Tropfen. Später soll es dort jedoch auch heiter und im Nordteil sogar sonnig werden bei Höchstwerten um die 11 Grad auf den Inseln und bis zu 15 Grad im Emsland sowie im Wendland. Nachts ist der Himmel sternenklar, im Binnenland ist in Bodennähe verbreitet wieder leichter Frost möglich.