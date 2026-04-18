72-Jähriger nach Überholmanöver schwer verletzt

Braunlage (dpa/lni) –

Ein 72 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall nach einem zu knappen Überholmanöver bei Braunlage (Landkreis Goslar) schwer verletzt worden. Der Mann musste ausweichen und stürzte, wie die Polizei mitteilte. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete.

Nach ersten Erkenntnissen überholten am Nachmittag drei bislang unbekannte Motorradfahrer den 72-Jährigen. Beim Wiedereinscheren kam der letzte Fahrer ihm so nahe, dass er ausweichen musste. Dabei geriet der Mann auf den unbefestigten Seitenstreifen und stürzte.

Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung und bittet Zeugen um Hinweise. Der flüchtige Motorradfahrer war den Angaben zufolge auf einer sportlichen Maschine unterwegs und trug eine bunte Motorradkombi. Weitere Angaben lagen zunächst nicht vor.