Zwei Verletze beim Kellerbrand in Hannover-Ricklingen

In einem Mehrfamilienhaus in Hannover kam es am Samstagmorgen zu einem Kellerbrand. (Symbolbild) Michael Matthey/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Bei einem Kellerbrand eines Mehrfamilienhauses in Hannover-Ricklingen sind zwei Menschen, darunter ein Kind, leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten den 9-Jährigen und den 30-Jährigen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte.

Im Treppenraum habe sich giftiger Rauch ausgebreitet. Alle der insgesamt elf gemeldeten Bewohner konnten sich laut einem Polizeisprecher in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr brachte den Brand eigenen Angaben zufolge schnell unter Kontrolle. Die Wohnungen seien weiterhin bewohnbar. Die Ursache des Feuers ist bislang unklar. Auch die Schadenshöhe kann die Polizei derzeit nicht beziffern.