Stundenlange Einsätze bei Moorbränden in Niedersachsen

Vechta/Meppen (dpa/lni) –

Zwei in Brand stehende Moore haben in Niedersachsen komplizierte Einsätze ausgelöst. In Vechta brach am Samstagabend auf einer etwa ein Hektar großen Moorfläche ein Feuer aus. Etwa 100 Einsatzkräfte von vier Feuerwehren seien bis in die Nacht mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt gewesen, sagte der Ortsbrandmeister der Kreisfeuerwehr Vechta. Auch am Morgen habe es noch Nachlöscharbeiten gegeben.

Bei Moorbränden sei es immer herausfordernd, das Wasser zur Brandstelle zu bringen, hieß es weiter. Auch der Wind habe den Feuerwehrwehrleuten die Arbeit erschwert, weil sich das Feuer dadurch schneller ausbreiten konnte. Die Ursache ist laut Polizei bisher unklar.

Weiterer Moorbrand in Meppen

Auch in Meppen im Kreis Emsland kam es am Samstag zu einem Brand einer Moorfläche. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei führten drei Forstarbeiter Arbeiten an einem im Moor stehenden Hochsitz durch. Dabei sei ein Funkenflug entstanden, der zunächst den oberflächlichen Bewuchs der Moorfläche entzündet habe.

Das Feuer breitete sich demnach wegen des Windes und der Trockenheit schnell aus. Dadurch kam es auf dem Gelände einer Dienststelle der Bundeswehr zu einem Brand auf einer etwa 50 Meter breiten und 200 Meter langen Fläche. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Abend an. Es wurde niemand verletzt. Die Schadenshöhe ist derzeit unklar.