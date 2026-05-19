Hamburger Zoll stellt Bilanz 2025 vor

Hamburg (dpa/lno) –

Der Hamburger Zoll wird am Dienstag (10.00 Uhr) die Bilanz des vergangenen Jahres vorstellen. Bereits bekannt ist, dass es im Vorjahr größere Drogenfunde gab: Im September stellten Zöllner im Hafen mehr als 400 Kilogramm Kokain sicher und im Juni entdeckten sie dort nahezu 600 Kilogramm des Rauschgifts. 2024 stellten die für Hamburg zuständigen Behörden rund 9,2 Tonnen Kokain sicher.

Die bundesweite Jahresbilanz hatte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) schon vergangenen Dienstag in Leipzig vorgestellt. Ein Thema war die zunehmende Paketflut von Billigwaren aus China. Der Zoll muss Sendungen aus Nicht-EU-Ländern abfertigen – also prüfen und gegebenenfalls freigeben.