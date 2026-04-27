S-Bahn-Unfall in Hamburg: 41-Jähriger schwer verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Ein 41 Jahre alter Mann ist von einer S-Bahn in der Nähe des Bahnhofs Hammerbrook in Hamburg überrollt worden. Der Mann sei schwer verletzt worden, es bestand zum Zeitpunkt der Einlieferung ins Krankenhaus keine Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der 41-Jährige habe sich aus bislang ungeklärten Gründen auf den Gleisen befunden. Die Feuerwehr musste ihn bergen.

Videoaufnahmen zeigten, dass eine weitere Person am Sonntagabend im Gleisbett war, die geflüchtet ist. Bisher wurde die zweite Person laut Bundespolizei nicht gefunden. Auch ein Hubschrauber der Bundespolizei war im Einsatz. Etwa 400 Reisende waren in der S-Bahn in Richtung Elbbrücken und wurden evakuiert. Der Lokführer führte eine Schnellbremsung durch. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.