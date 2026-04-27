Lastkahn für Wal-Transport wird in Wismar erwartet

Wismar (dpa) –

Der für den Transport des vor der Insel Poel liegenden Buckelwals vorgesehene Lastkahn wird am Nachmittag in Wismar erwartet. Im dortigen Seehafen soll er nach Aussage des beteiligten Tauchunternehmers Fred Babbel für die Aufnahme des Wals vorbereitet werden. Laut Schiffsortungsdiensten hatte der Schlepper «Robin Hood», der die sogenannte Barge zieht, am Morgen Fehmarn passiert. Die Geschwindigkeit des Verbands ist nach früheren Aussagen Babbels wegen der Barge begrenzt.

Nach bisherigen Angaben soll der Wal am Dienstag in die Barge aufgenommen und dann samt Wasser lebend Richtung Nordsee transportiert werden. Vom Schubboot «Hans» geschoben war die Barge in der Nacht zu Montag in Kiel angekommen. Zuvor hatte sie aus der Elbe kommend den Nord-Ostsee-Kanal passiert. In der Ostsee hatte der Schlepper «Robin Hood» den Lastkahn übernommen.