Mehr als 20 Wildunfälle in der Nacht im Südosten des Landes

Bad Oldesloe (dpa/lno) –

Im südöstlichen Teil von Schleswig-Holstein hat es in der Nacht ungewöhnlich viele Wildunfälle gegeben, insgesamt mindestens 21. Von Sonntagabend bis zum frühen Montagmorgen sei es immer wieder zu Unfällen mit Wildtieren in dem Gebiet gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Dabei sei niemand schwer verletzt worden. Die Unfälle passierten außerhalb geschlossener Ortschaften – unter anderem in Süsel und Bosau im Kreis Ostholstein sowie in Bad Oldesloe, Steinburg und Oststeinbek im Kreis Stormarn.